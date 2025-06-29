В Ярославле состоялось театральное шествие

В Ярославле в день 275-летия Волковского театра на Волжской набережной состоялось театральное шествие. В нем приняло участие более 800 артистов из всех округов региона, сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Маршрут артистов пролегал от речного вокзала до Стрелки и обратно. Актеры прошли в костюмах из спектаклей разных эпох. Как рассказала министр культуры региона Ирина Ширшова, «шествие соединило в себе элементы театра, карнавала, уличного перформанса и парада».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Театральное шествие стало одним из самых масштабных событий, проводимых в рамках театральной недели, посвященной юбилею Волковского театра. Стартовала театральная неделя 23 июня, каждый день в городе на открытом воздухе в разных локациях показывали спектакли. Закрытие состоится 30 июня. Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал подробную программу на 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Алла Чижова