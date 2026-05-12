Тренер Ханси Флик продлит контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик заявил, что продлит контракт с футбольным клубом до конца сезона-2027/28. Об этом 61-летний немец рассказал на пресс-конференции перед матчем 36-го тура чемпионата Испании против «Алавеса».

Флик возглавил «Барселону» в мае 2024 года. Его действующее соглашение с клубом истекает 30 июня 2027 года.

«То, чего мы достигли, вселяет в меня уверенность. Многие тренеры были бы рады остаться на три-четыре года, но я думаю, что в ''Барселоне'' лучше ограничить срок. На данный момент у меня есть время до 2028 года, и если все будет хорошо, мы продлим контракт. Это желание взаимно. Я чувствую себя на своем месте», — приводит слова Ханси Флика газета Marca.

За два года работы в «Барселоне» Флик выиграл с командой два чемпионата, Кубок и два Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов команда в прошлом сезоне вылетела в полуфинале от миланского «Интера», а в нынешнем — в четвертьфинале от мадридского «Атлетико».

Подробнее о второй победе «Барселоны» в чемпионате Испании по футболу — в материале «Ъ» «Флик им в руки».

Арнольд Кабанов