Флик им в руки

Борьба за титул в чемпионате Испании по футболу завершилась победой «Барселоны». Это чемпионство стало вторым подряд при Ханси Флике — немецком тренере, который, кажется, вернул каталонцам мощь и узнаваемый стиль. А среди других важных составляющих успеха выделяются роль академии и грамотная, учитывая ограниченные ресурсы, работа на трансферном рынке.

Фото: Albert Gea / Reuters При главном тренере Ханси Флике «Барселона» выиграла второй чемпионат Испании подряд

Есть масса причин считать второе чемпионство «Барселоны» при Ханси Флике особенным. И главная вот в чем: впечатления от игры «Барселоны» достаточно сильны, чтобы позабыть о проблемах, без конца преследовавших клуб в последние годы.

С чем ассоциировалась «Барселона» в конце прошлого десятилетия? С какими-то необъяснимыми затмениями в важных матчах. С потерей идентичности.

С чем ассоциировалась «Барселона» на старте текущего сезона? С управленческим беспорядком. С нехваткой денег на трансферы и «рычагами» Жоана Лапорты. С затянувшейся реконструкцией Camp Nou, о которой СМИ спешили сообщить все новые и новые подробности, с вечными переносами возвращения на родной стадион.

Сейчас картина совершенно иная. «Барселона» — это, например, впечатляющие цифры. 91 очко за 35 туров и шанс на повторение рекорда лиги по этому показателю (еще три победы над не самыми грозными соперниками — «Алавесом», «Бетисом» и «Валенсией», и будет ровно 100).

Казавшийся летом богатым и благополучным «Реал» — в 14 очках позади (пусть у него хватает собственных проблем: игроки дерутся друг с другом, лидера Килиана Мбаппе пытаются прогнать прочь болельщики).

«Барселона» — это результативность. В лиге она забила 91 гол за 35 матчей, во всех турнирах — 140 мячей за 59 игр (больше из клубов топ-5 европейских лиг только у «Баварии»: 117 и 176 соответственно).

С необходимой оговоркой о том, что в оптимальном составе каталонцы выходили редко. Частенько вылетали ключевые фигуры атаки или креативной группы. Больше десяти матчей пропустили Педри, Ламин Ямаль и Рафинья.

«Барселона» — это узнаваемый стиль. Опора на владение мячом (в среднем 69%). Высокая линия обороны, от которой Ханси Флик не отступил. Те детали, которые отметил Пеп Гвардиола, выигравший с каталонцами все возможные трофеи как игрок и как тренер.

«Я не упускаю возможности посмотреть матч "Барселоны",— говорил он в интервью Catalunya Radio.— В кино или театр всегда идешь за удовольствием. Так и здесь. И "Барса" ни разу не разочаровала».

«Барселона» — это академия. Среди ведущих игроков — с полдесятка выпускников «Ла Масии»: Ямаль, Гави, Пау Кубарси, Фермин Лопес, а также начинавший взрослую карьеру с Хорватии и Германии, но вернувшийся в родные места Дани Ольмо. Столько воспитанников не найти в основе любого другого европейского гранда.

А по ходу сезона выяснилось, что «Барселона» в условиях ограниченных ресурсов очень здорово расставила приоритеты на трансферном рынке. Купленный у «Эспаньола» вратарь Жоан Гарсия дебютный сезон в большой команде провел блестяще.

Лучше всего подчеркивает его роль в чемпионстве расширенная статистика: предотвратил больше десяти голов. Взятый в аренду у «Манчестер Юнайтед» вингер Маркус Рашфорд, чья карьера в Англии забуксовала, тоже принес немало пользы: отметился 14 голами и 14 результативными передачами за 47 игр в разных турнирах.

Ну и как не вспомнить о той причине, которую вынесли на первые полосы главные испанские газеты. Впервые в истории каталонцы застолбили титул в матче с мадридским «Реалом», своим самым принципиальным противником.

Ситуация почти уникальная: чтобы найти второй случай, когда лучшая команда первенства определялась по итогам El Clasico, нужно погрузиться чуть ли не во времена футбольной античности.

Единственный до сих пор прецедент подарил сезон-1931/32. Почти столетие назад, когда соперничество между клубами еще не имело сегодняшнего статуса, «Реал» добился ничьей в заключительном туре (для «Барселоны» титул тогда был вне зоны досягаемости).

Это наименее важный из аспектов. Речь ведь не о том, что столичный гранд мог еще за что-то побороться, а о том, что его игроки присутствовали при награждении злейших врагов. В действительности не становятся редкостью куда более жаркие El Clasico, в которых реально — а не формально — решается судьба чемпионства.

Резать глаз может лишь незадачливость «Барселоны» в Европе.

Но ее пока рановато считать тревожным симптомом. Да, за два сезона команда пережила два обидных вылета из Лиги чемпионов — от миланского «Интера» в полуфинале и мадридского «Атлетико» в четвертьфинале.

Обидных, потому что в этих противостояниях каталонцы в общем-то контролировали игру. Но для молодой команды недостаток цепкости — штука обычная. А «Барселона» же команда очень молодая, самая молодая в высшем испанском дивизионе (средний возраст состава — двадцать пять лет семь месяцев).

Роман Левищев