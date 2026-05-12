В Сочи директора депозитарного центра осудили за хищение более 200 млн рублей

Центральный районный суд Сочи вынес приговор генеральному директору ООО «Многофункциональный депозитарный центр», признанному виновным в серии краж денежных средств из депозитарных ячеек клиентов. По данным суда, общий ущерб превысил 200 млн руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Как установлено в ходе разбирательства, руководитель компании на протяжении длительного времени получал доступ к ячейкам клиентов и последовательно вскрывал их, похищая находившиеся внутри деньги. Следствие и суд пришли к выводу, что действия носили систематический характер и продолжались в течение нескольких лет.

Фигуранта дела признали виновным по 27 эпизодам краж. В частности, суд квалифицировал 24 преступления как кражи в особо крупном размере и еще три — как кражи в крупном размере. Потерпевшими по делу стали клиенты депозитарного центра, хранившие в ячейках значительные суммы наличных средств.

Во время процесса государственное обвинение настаивало на реальном сроке лишения свободы, указывая на масштаб причиненного ущерба и длительность противоправной схемы. Суд, учитывая совокупность преступлений, назначил подсудимому 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также осужденному запретили в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с административно-хозяйственными и распорядительными функциями в коммерческих организациях.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Также суд сохранил аресты, наложенные на имущество фигуранта, чтобы обеспечить исполнение решений о компенсации ущерба.

