В Туапсе собрали более 27,7 тысячи кубометров загрязненного грунта

В Туапсе с береговой линии собрали и вывезли более 27,7 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В ликвидации разлива нефтепродуктов участвуют 546 человек и 103 единицы техники. На территории Туапсинского района действует режим ЧС регионального уровня.

Для локализации разлива установили 750 м боновых заграждений, задействовали нефтесборные системы и специальные суда. Сперва, по данным властей, выхода загрязнений в акваторию Черного моря удалось не допустить. Однако, по оценке эколога Евгения Витишко, фактическое загрязнение оказалось шире по масштабу как в воде, так и на суше. Он отмечает, что следы нефтепродуктов фиксировались на поверхностях еще до дождя. «Черный дождь» наблюдался не только в Туапсе, но и на расстоянии более 20 км — в Кривенковской и Георгиевской. Площадь загрязнения, по его расчетам, превышает 15 тыс. га.

Эколог считает, что последствия разлива будут долгосрочными. Воздействие распространяется на водные объекты, включая реку Туапсе и прибрежную акваторию, а также на почвы, лесные массивы и животный мир.

По данным Роспотребнадзора на 21 апреля, в воздухе зафиксировали превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в 2–3 раза. Бензол — канцероген, при вдыхании поражает кроветворную систему, вызывает анемию и ослабляет иммунитет. При высоких концентрациях возможны головокружение, тахикардия и потеря сознания.

Жителям рекомендовано ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна и использовать средства защиты. Работы по очистке продолжаются.

Мария Удовик