Росимущество выставило на торги акции Кубанского торгового банка за 149 млн рублей

Акции Кубанского торгового банка выставлены на торги за 149 млн руб. Это арестованный пакет ценных бумаг. Речь идет об обыкновенных бездокументарных именных акциях Акционерного общества коммерческий банк «Кубанский торговый банк» в количестве 298,8 тыс. штук. Номинал каждой акции составляет 500 руб., государственный регистрационный номер выпуска — 10400478В.

Собственником имущества значится Александр Ярчук. Основанием для реализации послужило поручение МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея на основании постановления судебного пристава-исполнителя о передаче арестованного имущества на торги.

Начальная цена пакета установлена в размере более 149,4 млн руб. Сумма задатка для участия в торгах составляет 22,5 млн руб., шаг аукциона — 1,5 млн руб. На акции наложено обременение в виде ареста.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Кубанский торговый банк» зарегистрировано в 1990 году, основной вид деятельности — денежное посредничество. Председателем правления значится Андрей Плюшко. Стоимость чистых активов АО «Кубаньторгбанк» по состоянию на 01.04.2026 составляет 1,36 млрд руб. В 2020 году совладельцами финансовой организации являлись Ризван Солтанов с долей 54,12% и Александр Ярчук с долей 45,7%.

Победитель торгов обязан оплатить стоимость приобретаемого имущества в течение пяти рабочих дней. Ознакомление с имуществом происходит согласно условиям извещения. Форма собственности — иная. Ведение реестра акционеров осуществляет Ростовский филиал Акционерного общества «Новый регистратор».

Елена Турбина