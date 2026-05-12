В Крыму задержали четырех участников запрещенной организации

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым совместно с региональным УФСБ России при поддержке бойцов Росгвардии провели операцию, в ходе которой задержали организаторов местной ячейки организации «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Фигурантами стали четверо жителей Джанкоя в возрасте от 46 до 86 лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Как установили оперативники, задержанные, зная о признании сообщества экстремистским, совершали организационные действия и продолжали противоправную деятельность в период с 2017 года по 2026 год. Для конспирации они проводили пропагандистские собрания в онлайн-формате с помощью видео-конференц-связи, где обсуждали религиозные тексты и положения.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъяты экстремистская литература, средства связи, компьютерная техника и документация, подтверждающие противоправную деятельность. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления других участников запрещенного сообщества. Все собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Алина Зорина