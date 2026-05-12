За майские праздники в Сочи отдохнули около 314 тысяч туристов

Около 314 тыс. туристов посетили Сочи в период майских праздников. Об этом 12 мая в своих соцсетях сообщил глава города Андрей Прошунин.

По его словам, с начала 2026 года курорт федерального значения принял уже более 2,1 млн отдыхающих. Мэр также отметил, что подготовка к летнему сезону практически завершена. Впереди самый активный период, на который городские службы возлагают большие надежды.

Как сообщалось ранее, российские туристы продолжают выбирать отечественные курорты Черного моря для летнего отдыха. Краснодарский край укрепляет свои позиции лидера в этом направлении.

На Сочи приходится 69% всех бронирований на черноморском побережье. Средняя стоимость отдыха на курорте составляет 129 тыс. руб. Для сравнения, доля Анапы — 19,8%, а средний чек — 123 тыс. руб. В Геленджике доля бронирований равна 2,9%, а стоимость отдыха достигает 159 тыс. руб.

Напомним, что Сочи, Краснодар и Геленджик вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха компаниями в мае 2026 года.

Согласно исследованию, первое место занял Санкт-Петербург с 11% бронирований. Второе место поделили Казань и Сочи — каждый из этих городов собрал по 6%. На третьей строчке оказалась Москва с 5% компанейских бронирований в мае.

Далее в списке следуют Краснодар, Ялта, Кисловодск, Калининград и Геленджик. Десятку самых популярных направлений замыкает Судак.

Аналитики сервиса также подсчитали средние параметры поездок. Туристы планируют провести в Сочи четыре ночи и заплатить за каждую из них 5,3 тыс. руб. В Краснодаре компании останавливаются в среднем на две ночи, стоимость одной ночи — 4,9 тыс. руб. В Геленджике путешественники бронируют также четыре ночи, средний чек за одну ночь — 5,4 тыс. руб.

Мария Удовик