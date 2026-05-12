Реконструкцию очистных сооружений в Сочи продлили до 2030 года

Сроки реконструкции очистных сооружений в Сочи продлили до 2030 года. Решение приняла правительственная комиссия по региональному развитию под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на администрацию города-курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее завершить проектирование и реконструкцию объектов планировали до 2027 года. Однако в ходе подготовки работ возникли ограничения, связанные с зонами горно-санитарной охраны. Из-за этого сроки реализации проекта пришлось увеличить еще на три года.

Заместитель главы Сочи Евгений Чеботарев сообщил, что сложности возникли при проектировании объектов, расположенных в специальных охраняемых зонах. На этих территориях действует запрет на проживание и большинство видов хозяйственной деятельности. Исключение составляют только работы, связанные с использованием природных лечебных ресурсов.

В администрации пояснили, что для продолжения проекта пришлось менять границы зон горно-санитарной охраны. После согласований Минздрав России утвердил необходимые изменения. Соответствующие приказы уже вступили в силу, что позволило продолжить проектирование очистных сооружений.

До конца 2026 года власти рассчитывают завершить проектно-изыскательские работы на пяти объектах. Речь идет об очистных сооружениях «Дагомыс», «Лазаревские», «Магадан», «Адлер» и «Якорная Щель». При этом работы по объекту «Бзугу» займут больше времени. Точные сроки его проектирования пока не называют.

Сроки реконструкции переносят уже не впервые. По данным администрации Сочи, в 2023 году проектирование планировали завершить до конца того же года, а ввод объектов в эксплуатацию намечали на конец 2025 года. Позже сроки сдвинули до 2027 года.

Финансирование программы идет с использованием механизмов инфраструктурного меню Минстроя России. В 2022 году Краснодарский край получил бюджетный кредит на эти цели в размере около 35 млрд руб. Предварительная стоимость реконструкции шести очистных сооружений вместе с проектно-изыскательскими работами оценивается почти в 35 млрд руб. в ценах 2022 года. Окончательная сумма станет известна после подготовки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы.

По всем объектам уже заключили комплексные контракты с РосКапСтрой. Организация занимается проектированием и строительно-монтажными работами.

В администрации Сочи считают, что реконструкция очистных сооружений позволит сократить сброс сточных вод в акваторию Черного моря, улучшить качество очистки и увеличить пропускную способность инженерных сетей. Кроме того, власти ожидают улучшения экологической ситуации в туристических районах курорта.

