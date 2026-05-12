В Северной Осетии проверяют информацию о минировании школ

В образовательные учреждения и госорганы Северной Осетии поступают сообщения о возможном минировании. Информация проверяется, сообщил губернатор Сергей Меняйло.

На местах работают правоохранительные органы. Господин Меняйло заверил, что власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации»,— добавил губернатор.

В Липецке школьников на два дня перевели на дистант из-за «возможных провокаций». Дистанционный режим обучения также ввели в Пензе, местные власти объяснили это угрозой беспилотной и ракетной опасности.