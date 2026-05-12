Школы Липецка перевели на дистант из-за «возможных провокаций»

Образовательные учреждения в Липецке 12 и 13 мая будут переведены на дистанционный режим. Решение принято в целях безопасности «в связи с возможными провокациями», сообщили в правительстве региона.

«Очных занятий в школах города не будет. Для учеников младших классов и детсадовцев организуют работу дежурных групп. Кружки и секции в учреждениях допобразования временно отменяются»,— сказано в пресс-релизе, опубликованном во «ВКонтакте».

Как правило, школы переводят на дистант на фоне атак БПЛА. На прошлой неделе в поселке Солидарность Липецкой области из-за обнаружения фрагментов сбитого БПЛА эвакуировали жителей близлежащих домов, детей из школы и детсада.