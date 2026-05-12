В Пензе школьников перевели на дистант на три дня

Оперативный штаб Пензенской области решил на три дня перевести школьников на дистанционное обучение. Решение принято из-за повышенной угрозы беспилотной и ракетной опасности, заявил губернатор Олег Мельниченко.

С 12 по 14 мая обучаться на дистанте будут ученики школ Пензы, Заречного, Сердобского и Нижнеломовского районов, а также села Засечного Пензенского района (школ имени Ермина и имени Лермонтова). Также дистанционно будут заниматься студенты средних профессиональных и высших учебных заведений.

На дистант также перевели школьников в Липецке, там ограничения действуют два дня — 12 и 13 мая. Местные власти объяснили это «возможными провокациями», не приведя подробностей.