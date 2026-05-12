Дороги в Воронеже отремонтирует местное «СМУ-90» за 1,3 млрд рублей

Победителем конкурса на ремонт дорог в Воронеже в 2026 году стал известный местный дорожник ООО «СМУ-90» братьев Агаронян. Контракт заключили по начальной цене в 1,3 млрд руб. и опубликовали на портале госзакупок.

Укладка асфальта на Московском проспекте в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Укладка асфальта на Московском проспекте в Воронеже

Второй участник конкурса, имя которого не раскрывается, предлагал выполнить работы за 1 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «СМУ-90» было зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2008 года для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 90% компании принадлежит Вардану (Айковичу) Агароняну, 10% — Айку (Вардановичу) Агароняну. Директор — Александр Сотников. По итогам 2025 года выручка общества составила 10 млрд руб. (+49%, годом ранее — 6,9 млрд), чистая прибыль — 272 млн руб. (-10%, 302 млн). С 2011 года «СМУ-90» выиграло 427 госконтрактов на 47 млрд руб. в сумме. В тройку крупнейших заказчиков входит казенное учреждение Воронежа «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» (41 закупка на 16 млрд руб.). Оно также объявило конкурс на ремонт дорог в облцентре в 2026 году.

В рамках контракта «СМУ-90» предстоит отремонтировать 18 дорог, восстановить остановочные и посадочные площадки, а также заменить автопавильоны на 14 автобусных остановках. Исполнить обязательства необходимо до 15 августа включительно. Гарантийный срок на различные виды работ варьируется от трех до шести лет.

В прошлом году «СМУ-90» получило аналогичный контракт за 918,1 млн руб. Оно также обошло на торгах одного участника, не снижая начальную цену подряда. Кроме того, в 2025-м компания занималась обновлением разметки на дорогах Воронежа за 238,5 млн руб. В этом году работы выполнит московское ООО «ДСС» за 266,9 млн руб.

Алина Морозова