Власти Воронежа готовы выделить свыше 1 млрд на ремонт дорог в городе

Казенное учреждение Воронежа «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» объявило конкурс по поиску подрядчика для ремонта автомобильных дорог в облцентре. Начальная цена контракта — 1,3 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источники финансирования — субсидии из областного бюджета, городской бюджет. Согласно документации, победитель тендера должен отремонтировать 18 автомобильных дорог, восстановить остановочные и посадочные площадки, а также заменить автопавильоны на 14 автобусных остановках. Исполнить обязательства по контракту необходимо до 15 августа включительно. Гарантийный срок на различные виды работ варьируется от трех до шести лет.

Заявки на конкурс принимаются до 27 апреля, итоги подведут 30-го.

Накануне стало известно, что воронежская «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» заключила контракт на нанесение горизонтальной разметки на дорогах областного центра с московским ООО «ДСС» за 266,9 млн руб.

Кабира Гасанова