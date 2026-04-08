Московская компания нанесет разметку на дорогах Воронежа за 267 млн

Воронежская «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» заключила контракт на нанесение горизонтальной дорожной разметки на дорогах областного центра с московским ООО «ДСС». Компания получила контракт за 266,9 млн руб. при начальной цене 268,3 млн. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В рамках конкурса ООО «ДСС» обошло двух конкурентов, имена которых не раскрываются. Одна фирма предлагала исполнить условия контракта по его максимальной цене, вторая снизила сумму до 262,9 млн руб. На торги также заявился еще один участник, впоследствии отозвавший заявку. Его предложение равнялось максимальной цене.

По данным Rusprofile, ООО «ДСС» зарегистрировали в Москве в ноябре 2012 года. Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 145 тыс. руб. Генеральным директором является Дмитрий Костылев. В компании 100% долей принадлежит комбинированному закрытому ПИФ «Первый промышленный инвестиционный», которым управляет АО «АБ Капитал» (учредители скрыты). Выручка ООО «ДСС» в 2025 году составила 5,4 млрд руб., чистая прибыль — 383 млн руб.

Согласно техническому заданию, победитель тендера должен нанести новую горизонтальную дорожную разметку на 265 улицах Воронежа, включая 20 участков, на которых запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия. Начать работы следует 20 апреля, а завершить — 31 августа. Разметка должна быть устойчивой к изменениям температуры.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в конце марта в Липецкой области также начали искать подрядчика для нанесения разметки за 181,1 млн руб. Итоги конкурса подведут 15 апреля.

Кабира Гасанова