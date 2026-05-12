Министр нефти и газа Индии назвал мифом сообщение об отказе от российского СПГ

Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури назвал мифом сообщение Reuters о том, что республика отказалась купить у России сжиженный природный газ, попадающий под санкции США. Он заявил, что Индия вообще никогда не импортировала российский СПГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Хардип Сингх Пури заверил, что проблем с поставками топлива в Индию нет. Запасов сырой нефти и СПГ хватает на 69 дней, сжиженного нефтяного газа — на 45 дней, сказал он на конференции Конфедерации индийской промышленности, передает The Times of India.

Reuters утверждало, что индийская сторона сообщила замглавы Минэнерго России Павлу Сорокину об отказе от СПГ 30 апреля. Решение было принято, несмотря на дефицит топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке, отмечало агентство.

10 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил несколько мер для сокращения расхода топлива и развития экономики. Он призвал население больше использовать общественный транспорт или электромобили, путешествовать внутри страны, а не за границей, и выбирать товары отечественного производства.