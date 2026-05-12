Reuters: Индия отказалась от закупки попавшего под санкции СПГ из России
Индия отклонила предложение России купить сжиженный природный газ (СПГ), подпадающий под санкции США. Индийская сторона приняла такое решение, несмотря на дефицит топлива из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, Индия уведомила замглавы российского Минэнерго Павла Сорокина о своем решении во время его визита 30 апреля. Эта тема обсуждалась на его встречах с индийскими чиновниками, в том числе с министром нефти Хардипом Сингхом Пури. Это была их вторая встреча за два месяца, и господин Сорокин «может вернуться в июне для дальнейших переговоров», уточнил один из источников.
В марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли до $19,04 млрд, сообщало Международное энергетическое агентство. Это на $9,7 млрд больше, чем в феврале. Больше всего российской нефти экспортировали в Индию — 2 млн баррелей в сутки. В конце апреля МИД РФ говорил о планах наращивать поставки нефти в Индию.