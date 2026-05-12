Участник СВО назначен советником орловского департамента молодежной политики

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем канале в Max об еще одном назначении выпускника программы «Герои земли Орловской» (аналог федеральной кадровой программы «Время героев»). Участник СВО Сергей Румянцев стал советником на общественных началах в областном департаменте молодежной политики и реализации патриотических проектов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание правительства Орловской области

Сергей Румянцев — выпускник военно-инженерного университета. Он участвовал в боевых действиях не только в зоне спецоперации, но и в Сирии. Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия».

«Теперь его навыки и знания будут применяться в том числе в важнейшем деле патриотического воспитания орловской молодежи»,— отметил Андрей Клычков.

В марте стало известно, что советником орловского губернатора стал полковник полиции Сергей Клешнев, который в 2023 году служил в Запорожской области в составе группы МВД России. В начале апреля членом общественного совета при департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения региона был назначен участник СВО Александр Меркулов. В конце месяца пост замруководителя департамента региональной безопасности занял подполковник МВД в отставке, выполнявший задачи в зоне спецоперации, Владимир Конюхов. Все они также прошли обучение по программе «Герои земли Орловской».

Алина Морозова