Полковник полиции стал советником орловского губернатора

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем канале в Max о назначении своим советником выпускника кадровой программы «Герои земли Орловской» (аналог федеральной программы «Время героев») Сергея Клешнева. Речь идет о полковнике полиции, который в 2023 году служил в Запорожской области в составе группы МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание правительства Орловской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сергей Клешнев — выпускник Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова. Он начал карьеру в управлении ФСИН по региону, с 2008 года служит в УМВД России по Орловской области. В 2010 году был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» по итогам командировки в Северо-Кавказский регион. Программу переподготовки «Государственное и муниципальное управление» в рамках региональной кадровой программы закончил в декабре.

Сейчас в Советском райсуде Орла рассматривается уголовное дело другого советника главы региона — Сергея Лежнева. Господин Лежнев обвиняется в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве, ограничении конкуренции на торгах и в легализации преступных доходов. Максимальное наказание по самой тяжелой статье — 20 лет лишения свободы.

Алина Морозова