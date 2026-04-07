Ветеран СВО стал членом общественного совета при орловском департаменте ЖКХ

Выпускник кадровой программы «Герои земли Орловской» (аналог федеральной программы «Время героев») Александр Меркулов вошел в состав общественного совета при департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения региона. Об этом сообщили в областном правительстве.

Александр Меркулов (слева) с губернатором Орловской области Андреем Клычковым

Фото: Пресс-служба правительства Орловской области Александр Меркулов (слева) с губернатором Орловской области Андреем Клычковым

Фото: Пресс-служба правительства Орловской области

Как отметил губернатор Андрей Клычков, господин Меркулов — «человек с серьезным боевым опытом». Он служил в бригаде спецназа ВДВ, участвовал в операции в Сирии, а затем в специальной военной операции на киевском направлении. За личное мужество и отвагу награжден медалью «Анатолий Лебедь».

Александр Меркулов имеет высшее образование. Он окончил бакалавриат и магистратуру Орловского государственного аграрного университета имени Н. В. Парахина по специальности «Электроэнергетика и электротехника». В декабре 2025 года завершил профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление».

В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что господин Клычков назначил своим советником выпускника кадровой программы «Герои земли Орловской» Сергея Клешнева. Он является полковником полиции, в 2023 году служил в Запорожской области в составе группы МВД России.

Кабира Гасанова