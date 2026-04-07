Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ветеран СВО стал членом общественного совета при орловском департаменте ЖКХ

Выпускник кадровой программы «Герои земли Орловской» (аналог федеральной программы «Время героев») Александр Меркулов вошел в состав общественного совета при департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения региона. Об этом сообщили в областном правительстве.

Александр Меркулов (слева) с губернатором Орловской области Андреем Клычковым

Фото: Пресс-служба правительства Орловской области

Как отметил губернатор Андрей Клычков, господин Меркулов — «человек с серьезным боевым опытом». Он служил в бригаде спецназа ВДВ, участвовал в операции в Сирии, а затем в специальной военной операции на киевском направлении. За личное мужество и отвагу награжден медалью «Анатолий Лебедь».

Александр Меркулов имеет высшее образование. Он окончил бакалавриат и магистратуру Орловского государственного аграрного университета имени Н. В. Парахина по специальности «Электроэнергетика и электротехника». В декабре 2025 года завершил профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление».

В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что господин Клычков назначил своим советником выпускника кадровой программы «Герои земли Орловской» Сергея Клешнева. Он является полковником полиции, в 2023 году служил в Запорожской области в составе группы МВД России.

Кабира Гасанова