В Орловской области ветеран СВО стал замглавы департамента безопасности региона

Выпускник кадровой программы «Герои земли Орловской» (аналог федеральной программы «Время героев») Владимир Конюхов занял пост заместителя руководителя департамента региональной безопасности. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Орловской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подполковник МВД в отставке господин Конюхов дважды выполнял задачи в зоне СВО. Он ушел на фронт в мае 2022 года, служил в Мариуполе, затем — в ЛНР. После возвращения устроился на одно из крупнейших металлургических предприятий Орловской области — ООО «Мценскпрокат» (компания специализируется на производстве прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки; учредителем выступает московское ООО «Омд-консалт», занимающееся консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления).

В декабре 2025 года Владимир Конюхов завершил обучение по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление».

В начале апреля ветеран СВО Александр Меркулов вошел в состав общественного совета при департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области.

Кабира Гасанова