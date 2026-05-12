В Грузии прошла интронизация нового патриарха Шио III
В соборе Светицховели в городе Мцхета состоялась церемония интронизации католикоса-патриарха Грузии Шио III. Нового предстоятеля выбрало накануне расширенное церковное собрание.
Новый католикос-патриарх Грузии Шио III (в центре)
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Интронизация началась с торжественного богослужения, в ходе литургии патриарху вручили символы управления, в частности, патриаршую митру и клобук (головной убор), крест-панагию и посох, сообщает портал Interpressnews.
Предыдущий патриарх Грузии Илия II умер 17 марта в возрасте 93 лет. Его похоронили в патриаршем соборе Сиони в Тбилиси. Новому главе Церкви — 57 лет, он выпускник московского духовного училища.
Подробнее о Шио III — в материале «Ъ» «Весна патриарха».