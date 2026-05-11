Новым патриархом Грузии избран Шио III

Новым патриархом Грузии избран митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио, передает Interpressnews. Гражданское имя священнослужителя — Элизбар Муджири, ему 57 лет.

142-й Католикос-патриарх всея Грузии владыка Шио ранее был местоблюстителем умершего главы церкви Илии II. Теперь он будет носить имя Шио III. Расширенное церковное собрание избрало его 22 голосами из 39.

Илия II умер 17 марта в возрасте 93 лет. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Согласно последней воле патриарха, его похоронили в патриаршем соборе Сиони, где начиналось его патриаршее служение.