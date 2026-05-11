Весна патриарха

Новым главой грузинской православной церкви (ГПЦ) избран владыка Шио (Муджири), сменивший умершего в марте этого года 93-летнего патриарха Илию II. За его кандидатуру проголосовали 22 из 39 членов Священного синода. Избранию нового митрополита предшествовала бурная дискуссия, поскольку многие считают владыку Шио ставленником Москвы. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Тбилиси Георгий Двали.

Католикос-патриарх всея Грузии Шио III

Фото: @ Patriarchate Of Georgia Католикос-патриарх всея Грузии Шио III

Выборы нового главы Грузинской православной церкви проходили в тбилисском храме Святой Троицы, который был построен в начале 2000-х годов по инициативе католикоса-патриарха Илии II. Строительство собора на 90% профинансировал нынешний лидер правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» (ГМ) Бидзина Иванишвили.

Согласно церковному уставу, в расширенном церковном собрании (РЦС) по выборам 142-го патриарха ГПЦ участвовали 1200 делегатов из 39 епархий. Среди приглашенных также были известные ученые и бизнесмены, но не присутствовал ни один представитель властей или политических партий.

Правом решающего голоса на РЦС обладают только епископы, члены Священного синода. Все другие, как церковнослужители, так и миряне, участвовуют в собрании лишь с правом совещательного голоса.

Кандидатами на патриарший престол Священный синод определил трех епископов. Среди них: местоблюститель покойного патриарха Илии II митрополит Сенакский и Чхороцкуйский владыка Шио (Муджири), митрополит Урбнисский и Руисский Иов (Акиашвили) и митрополит Потийский и Хобский Григол (Бербичашвили).

В ходе голосования, когда определялись три кандидата в католикосы-патриархи, владыка Шио получил 20 голосов, а митрополиты Иов и Григол по семь голосов, то есть почти втрое меньше. Таким образом, преимущество местоблюстителя Шио было очевидным.

Сам выборный процесс, начавшийся почти сразу после смерти патриарха Илии, сопровождался скандалами. Главной темой стало якобы имевшее место «вмешательство Москвы», в том числе Русской православной Церкви (РПЦ).

Огромный резонанс вызвало заявление Службы внешней разведки России, которая заявила, что Константинопольский патриарх Варфоломей, прибывший в Тбилиси для участия в похоронах Илии II, «хочет подчинить своему влиянию Грузинскую православную церковь после смерти католикоса-патриарха». Одним из тех, кого, по мнению СВР, Вселенский патриарх пытался продвинуть на освободившийся патриарший престол, был назван митрополит Потийский и Хобский Григол (Бербичашвили), участвовавший в выборах.

В свою очередь, оппоненты владыки Шио утверждали, что «фаворитом РПЦ» был именно он, причем еще с 2017 года, когда патриарх Илия определил Шио местоблюстителем якобы по настоянию Московской патриархии. Сторонники этой версии ссылаются на визит в Тбилиси 1 ноября 2017 года тогдашнего главы отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Илариона (Алфеева) и его встречу с католикосом-патриархом Илией II. Всего через три недели после этого Илия II официально назвал своего местоблюстителя — владыку Шио.

Чтобы опровергнуть эту версию, глава службы по связям с общественностью патриархии ГПЦ, протоиерей Андрия Джагмаидзе за несколько дней до решающего заседания РЦС обнародовал видеозапись встречи митрополита Илариона с Илией II. Как следует из записи, в ходе беседы обсуждался лишь вопрос о недопустимости признания автокефалии Украинской православной церкви, а о местоблюстителе речь не шла.

Несмотря на все опровержения, многие в Тбилиси поспешили сделать вывод, что Москва, как церковная, так и мирская, поддерживала кандидатуру именно владыки Шио с целью «сохранения влияния на самый авторитетный институт в Грузии».

«С помощью этого института Россия рассчитывает влиять на общественное мнение, ценности и приоритеты грузинского социума»,— заявил “Ъ” основатель и главный редактор информационно-аналитического ресурса Nation.ge Гоча Мирцхулава. По его словам, «грузинская церковь для руководства РФ — это не только религиозный феномен», но и «геополитический рычаг» и именно поэтому владыка Шио «изначально был фаворитом и ставленником Москвы», поскольку он «управляем, прогнозируем, причем влиятелен в ГПЦ».

По той же причине, как считают оппозиционно настроенные общественные деятели, кандидатуру митрополита Шио поддерживали и «пророссийские власти Грузии». «Правящая партия использовала весь свой арсенал давления на церковь для продвижения на высший церковный пост владыки Шио»,— заявил “Ъ” эксперт по церковным вопросам Арчил Гамзардия.

После объявления результатов голосования новый католикос-патриарх Грузии Шио III заявил, что принимает патриаршество. Его интронизация намечена на вторник, 12 мая, в храме Светицховели.

57-летний католикос-патриарх Грузии Шио III (Элизбар Теймуразович Муджири) — выпускник Тбилисской государственной консерватории. Постригся в монахи в 1993 году. С 1995 года — диакон. В 1998 году окончил Батумскую духовную семинарию имени Иоанна Богослова, после чего продолжил учебу в Московской духовной академии. В апреле 1998 года священнику Шио было присвоено церковное звание игумена с правом ношения золотого креста, и он был назначен предстоятелем одного из храмов.

С 2001 года служил предстоятелем церкви Святого Георгия грузинской диаспоры в Москве. Параллельно учился в московском Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Сенакскую и Чхороцкуйскую епархию возглавил в 2003 году. В 2009 году возведен в сан архиепископа, а в 2010 году стал митрополитом.