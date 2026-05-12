В Сочи запустили новый способ оплаты проезда в автобусах

В Сочи начал работать новый сервис оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь жители и гости курорта могут оплачивать поездки во всех городских автобусах через сервис «Транспорт» в приложении Яндекс Go. При этом в транспорте продолжают действовать и другие способы оплаты — наличными, банковскими и транспортными картами, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Новый сервис начали использовать в апреле. В администрации города отметили, что решение приняли на фоне высокой нагрузки на общественный транспорт. В праздничные дни и в период курортного сезона пассажиропоток в Сочи традиционно увеличивается, поэтому власти решили добавить еще один удобный способ оплаты.

Директор департамента транспорта и городского хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов сообщил, что сервис помогает быстрее оплачивать проезд и сокращает время подтверждения оплаты для пассажиров и водителей.

Главная особенность новой системы — возможность оплатить поездку даже без доступа к интернету. Для этого пассажиру нужно включить Bluetooth на смартфоне, открыть раздел «Транспорт» в приложении Яндекс Go и выбрать нужный маршрут. После этого телефон автоматически определяет автобус по специальному сигналу, а пассажир может сразу купить билет.

Деньги за поездку списываются с банковской карты, которая уже привязана к сервисам Яндекса. После оплаты билет сохраняется в разделе «Мой билет» и в истории заказов. Его можно показать водителю или контролеру даже при отсутствии интернета.

В мэрии считают, что новый сервис поможет сделать поездки удобнее для пассажиров и снизить время посадки в автобусах. Особенно это актуально в летний сезон, когда количество туристов в городе заметно растет.

По вопросам работы общественного транспорта жители и гости курорта могут обратиться на единую горячую линию по номеру 8 (918) 665-26-65. Связаться со специалистами можно по телефону или через мессенджер.

Мария Удовик