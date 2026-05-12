На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ЕДДС Краснодара.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

С 13 по 15 мая на территории региона ожидается сильный дождь, ливень с грозой и град. Порывы ветра достигнут 20–25 м/с. Также прогнозируется подъем уровня воды в реках, местами с достижением опасных отметок.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителям и гостям региона рекомендуют звонить по единому номеру вызова экстренных служб — «112».

