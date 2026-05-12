В Сочи составят карту всех детских площадок города

Глава Андрей Прошунин провел совещание по исполнению муниципальных программ в сфере городского хозяйства. В обсуждении участвовали председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов, заместители главы города, руководители подразделений мэрии, депутаты и представители профильных комитетов.

На баланс МКУ «Управление капитального ремонта» уже передали более 500 детских площадок во всех районах Сочи. Инвентаризация объектов продолжается. Для текущего ремонта создали четыре рабочие группы.

Андрей Прошунин поручил вместе с районными администрациями, депутатами и представителями ТОС подготовить дорожную карту по всем учтенным и неучтенным площадкам. По его словам, жители регулярно обращаются с просьбами благоустроить места для семейного отдыха в микрорайонах и сельских округах.

Также глава города поручил до конца года завершить инвентаризацию детских площадок и создать систему их содержания с участием экспертов Технического совета.

На совещании отдельно обсудили развитие сетей наружного освещения и контроль за выполнением муниципальных программ. Власти города также планируют активнее привлекать инвесторов для улучшения городской среды.

Участники совещания рассмотрели реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который в 2026 году вошел в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Сейчас в городе проектируют еще шесть объектов. До 12 июня на портале Госуслуг проходит голосование за общественные территории. В нем участвуют четыре объекта — по одному в каждом районе Сочи.

Мария Удовик