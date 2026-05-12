Анапа и Новороссийск вошли в топ направлений для поездок в мае

Российский сервис бронирования жилья «Твил.ру» составил рейтинг самых популярных направлений для поездок по городам-героям и городам воинской славы в мае 2026 года. В список вошли сразу два города Краснодарского края — Анапа и Новороссийск.

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, второе — Москва. На третьей позиции оказалась Анапа. Также в десятку вошли Волгоград, Севастополь, Феодосия, Ростов-на-Дону, Тула и Петрозаводск. Замкнул топ-10 Новороссийск.

Аналитики сервиса отметили, что интерес к таким направлениям традиционно растет в мае, в том числе в период празднования Дня Победы. Многие туристы выбирают поездки в города, связанные с событиями Великой Отечественной войны и имеющие особый исторический статус.

Сегодня звание города-героя носят 12 городов России и стран бывшего СССР. Еще 47 российских городов получили звание «Город воинской славы». Эти направления остаются востребованными как для коротких поездок, так и для более продолжительного отдыха.

По данным сервиса, в среднем туристы бронируют жилье в Анапе на шесть ночей. Средняя стоимость проживания составляет 3,2 тыс. руб. за ночь. В Новороссийске путешественники обычно останавливаются на три ночи. Средняя цена размещения там составляет 3,6 тыс. руб. за сутки.

Эксперты связывают высокий интерес к Анапе с началом курортного сезона, развитой туристической инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Новороссийск также остается востребованным направлением благодаря своему статусу города-героя, расположению на побережье и большому количеству памятных мест.

Мария Удовик