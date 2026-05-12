Как просить о повышении зарплаты в 2026 году: что учесть, если ваш начальник миллениал или бумер

51% россиян хотя бы раз ходили к руководителю просить прибавку.

Своего добились лишь треть из них, следует из данных Superjob. Значит, больше половины просящих делают что-то не так и, вероятно, не учитывают особенности личности руководителя. Инструкции по переговорам о зарплате обычно советуют одно и то же: подготовьте аргументы, выберите момент, назовите цифру. Но эти советы игнорируют переменную, которая меняет все: возраст руководителя определяет сам язык, на котором эту просьбу нужно формулировать.

Автор: Наталия Иванова, основательница платформы AIMIKA и edtech-компании Defin

Зарплаты в 2026 году

Контекст 2026 года делает разговор о повышении одновременно насущным и сложным. До 40% российских компаний в 2026 году заморозили повышение зарплат или сделали его точечным, только для максимально дефицитных специалистов. Прибавку теперь получат те, без кого бизнес не может работать: старшие разработчики, узкие технологические специалисты, опытные инженеры.

Остальным обеспечат гибкий график, расширят медицинскую страховку или оплатят обучение, но деньги не предложат. Привычный сценарий последних десяти лет, когда специалист, не получив повышения у своего работодателя, выходил на рынок и быстро находил работу с ростом зарплаты на 20–30%, в этом году не работает. Количество вакансий сократилось, резюме стало больше, рынок остыл.

Это меняет логику разговоров о зарплате. Раньше было достаточно намекнуть на предложение от конкурента, и руководитель шел на компромисс. Сейчас аргумент «меня переманивают» работает хуже, а тезис «я незаменим» — лучше, чем когда-либо. Вот как их верно донести до руководителей разных поколений.

Босс-миллениал. Данные решают всё

Миллениалы — люди, родившиеся с 1981 по 1996 год, то есть сегодня им от 28 до 44 лет. Они занимают позиции от тимлидов до топ-менеджеров. Это первое поколение, которое путешествовало по миру, пережило несколько экономических кризисов и сделало прагматичный вывод: стабильность не гарантирована, поэтому надо постоянно доказывать свою ценность. Ровно того же они ждут от подчиненных.

Разговор о деньгах с руководителем-миллениалом вполне ожидаем. Более того, он сам, скорее всего, часто размышляет и о собственной зарплате: это самая непреклонная группа на российском рынке труда в сфере оплаты. Лишь 26–29% из них готовы снижать зарплатные ожидания, следует из опроса hh.ru среди 32 000 россиян. Это делает руководителя-миллениала понимающим собеседником: он знает, как ощущается желание повышения. Но это знание одновременно и помогает ему надежно обороняться: для него разговор о вашей зарплате легко превращается в зеркало, смотреть в которое может быть неприятно. Поэтому нужно говорить на его языке: показать данные и вклад в бизнес-результат.

«Им необходимо учитывать, как их личный вклад влияет на общий результат,— отмечают аналитики СберПро, говоря о поведении поколения Y.— Эта черта делает их одновременно и требовательными сотрудниками, и прекрасными лидерами, способными зажечь команду идеей». Просьба о повышении без привязки к результату для него выглядит примерно так же, как резюме без опыта работы.

Что работает. Приходите с цифрами: что выросло, что было сделано впервые. Покажите рыночный бенчмарк: ссылка на данные hh.ru или SuperJob будет воспринята как профессиональный подход. Обсудите не только деньги, но и следующий шаг в развитии: миллениалы ценят смысл в работе. Можно также развить тему вашего развития внутри компании: так вы покажете серьезность намерений.

Что не работает. Бесполезно апеллировать стажу и лояльности, миллениал и так это о вас знает. Не нужно давить на жалость или намекать на усталость, приходить без подготовки в расчете на то, что руководитель «сам все понимает». Миллениалы сами много работают и от других ожидают осознанного отношения к своей карьере.

Босс-бумер. Докажите лояльность и покажите нагрузку

Бумеры — люди, родившиеся с 1946 по 1964 год, сегодня им от 60 до 80 лет. В российских компаниях они чаще занимают позиции старших руководителей, собственников и советников. Это поколение, которое строило карьеру в эпоху преданности одному месту работы. Повышение тогда воспринималось как награда за годы службы, а не как результат переговоров.

Разговор о деньгах с руководителем-бумером — уже сам по себе нестандартный шаг. Среди руководителей 60–69 лет 41% никогда сами не просят повышения, следует из исследования «Ромира» для Школы управления РБК. Для этого поколения разговор о деньгах — нарушение негласного протокола. Это значит, что форма просьбы имеет значение не меньше, чем содержание.

Бумер оценивает сотрудника через призму лояльности и готовности брать на себя больше. Кроме того, 56% работодателей повышают зарплату только при готовности расширять обязанности и увеличивать объем работы, следует из опроса сервиса Работа.ру. Это бумерская логика в чистом виде: деньги следуют за ответственностью, а не предшествуют ей.

Что работает. Назначьте официальную встречу заранее, не ловите момент в коридоре и не пишите в мессенджер. Говорите о расширении ответственности: покажите, что готовы брать на себя больше ответственности, а повышение — это признание уже выросшей нагрузки. Подчеркните лояльность к компании и команде. Узнайте заранее, когда формируется бюджет на фонд оплаты труда (как правило, осенью), и начинайте разговор за несколько месяцев до этого момента.

Что не работает. Не приносите таблицу с рыночными бенчмарками как главный аргумент: бумер воспримет ее как сигнал, что вы смотрите на сторону. Не апеллируйте к тому, сколько получают коллеги. Не ставьте ультиматумов и не используйте контроффер от конкурентов: бумеры ценят стабильность и долгосрочные трудовые отношения. Намек на уход воспринимается как нелояльность, которую вспомнят при любой реструктуризации.

Разговор о повышении стоит рассматривать как управляемый процесс с понятной логикой действий. Сначала зафиксируйте желаемый уровень дохода и роль, к которой ведет этот рост, затем соберите доказательства своего вклада через результаты, новые зоны ответственности и влияние на показатели команды или бизнеса. Подготовьте формулировки заранее, проверьте их на ясность и конкретику, уберите лишние эмоции и оценочные суждения. Выберите формат и момент встречи с учетом рабочего ритма руководителя, обозначьте цель разговора и держите фокус на развитии внутри компании. После обсуждения зафиксируйте договоренности и следующий шаг, чтобы процесс продолжился. Так можно будет снять неопределенность, сделать позицию прозрачной и выстроить диалог, в котором решение будет выглядеть логичным продолжением уже достигнутых результатов.