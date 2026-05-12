Мэр Анапы объяснила причину появления запаха газа в городе

Глава Анапы Светлана Маслова объяснила, почему в городе периодически возникает запах газа. Сообщение мэра опубликовано в ее Telegram-канале.

По словам Светланы Масловой, газ не является источником запаха, он исходит при проведении работ на базе в Южной Озереевке, расположенной недалеко от Новороссийска. При низком атмосферном давлении и южном или юго-восточном ветре запах доходит до Анапы и исчезает сразу, как меняется направление ветра.

«Это явление не представляет угрозы. Контроль за состоянием воздуха ведет Управление Роспотребнадзора. Если замеры зафиксируют превышение допустимых норм, ведомство уведомит местные власти и жителей для принятия соответствующих мер безопасности», — подчеркнула Светлана Маслова.

Она также напомнила, что если жители и гости города почувствовали стойкий запах газа в помещении, необходимо сразу звонить по номеру 112 или 04. В таком случае нельзя включать свет и электроприборы, необходимо открыть окна и проветривать помещение до приезда специалистов.

