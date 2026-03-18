ВРП Томской области в 2025 году вырос на 0,1%

Валовой региональный продукт (ВРП) Томской области в 2025 году превысил 1 трлн руб. Предварительные данные вошли в отчет о работе органов исполнительной власти области, который 19 марта рассмотрит комитет законодательной думы по бюджету и экономической политике.

Согласно документу, ВРП составил 1,072 трлн руб. Это на 0,1% превысило показатель 2024 года (1,051 трлн руб.). «Основной фактор, сдерживающий более значительный рост, — это снижение индекса промышленного производства на 1,1% в результате замедления темпов роста добычи полезных ископаемых (ИПП — 96,6%)»,— отмечается в отчете.

При этом позитивная динамика была зафиксирована в обрабатывающих производствах, на которые приходится около 11% ВРП.

Валерий Лавский