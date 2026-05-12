В Нидерландах изолировали 12 медиков из-за ошибок при работе с хантавирусом

В нидерландском Неймегене 12 сотрудников медицинского центра «Радбуд» отправили на карантин из-за ошибки при взятии крови и утилизации биоматериала пациента с хантавирусом. Риск заражения медработников низкий, сообщает RTL со ссылкой на заявление больницы.

Пациент был пассажиром круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса. При взятии крови медработники следовали стандартной процедуре, хотя в этом случае требовались более строгие меры предосторожности.

Позже выяснилось, что медперсонал не соблюдал современные международные правила при утилизации мочи пациента. Медработники будут находиться на карантине шесть недель. Руководство медучреждения пообещало принять меры, чтобы не допустить таких ошибок в будущем.

На борту MV Hondius находились 147 человек из 23 стран. Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь случаев заражения хантавирусом среди пассажиров. Три человека умерли. 11 мая завершилась эвакуация пассажиров судна. На борту остаются 25 членов экипажа и медработников. 17 мая MV Hondius должен прибыть в Нидерланды для дезинфекции.