ВОЗ сообщила о семи подтвержденных случаях заражения хантавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что среди пассажиров лайнера зафиксировано девять возможных случаев заражения хантавирусом. Из них семь были лабораторно подтверждены.

«На сегодня зарегистрировано девять случаев, из которых семь подтверждены. Из этого числа заболевших трое погибли»,— сказал на брифинге глава подразделения эпидемиологии и аналитики для реагирования ВОЗ Оливье Ле Полен (запись опубликована на YouTube-канале организации).

По словам Оливье Ле Полен, один пассажир MV Hondius пока не включен в число заболевших. Он уточнил, что результаты его тестирования показали неубедительный результат.

Вспышка хантавируса на лайнере зафиксирована в начале мая. Тогда же ВОЗ сообщила о гибели трех заболевших. 10 мая лайнер прибыл на Тенерифе, где началась эвакуация пассажиров и экипажа.