Жителей Сочи предупредили об учебных стрельбах 12 мая

Во вторник, 12 мая, в акватории морского порта Сочи пройдут учебные стрельбы. Учения запланированы с 09:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

В 08:50 жителей предупредят речевым оповещением. Власти просят сохранять спокойствие и учитывать, что военные отрабатывают необходимые действия для обеспечения безопасности, уточнили в пресс-службе мэрии курорта.

Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

В Краснодарском крае продолжают действовать дополнительные меры безопасности. В регионе запрещено снимать и распространять информацию об атаках беспилотников, работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Также нельзя публиковать сведения о расположении военных объектов, объектов критической инфраструктуры и потенциально опасных территорий.

За нарушение требований предусмотрены административные штрафы. Для граждан они составляют от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

При повторном нарушении штрафы увеличиваются. Для граждан сумма может достигать 5 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для организаций — 300 тыс. руб.

Жителям и гостям региона также напомнили о мерах предосторожности. При обнаружении подозрительных предметов или обломков необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Мария Удовик