Захарова: Россия планирует наращивать экспорт нефти в Индию

Россия планирует наращивать экспорт нефти в Индию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, это соответствует интересам Москвы и Нью-Дели.

«Российская нефть занимает важное место в структуре двусторонней торговли. Мы планируем и дальше наращивать ее экспорт. Это соответствует интересам обеих стран»,— сказала представитель МИДа индийскому порталу Firstpost (цитата по сайту МИД).

Она также добавила, что отечественные энергооператоры обеспечивают выполнение заявок индийской стороны на поставки нефти в сжатые сроки.

В марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли до $19,04 млрд, сообщало Международное энергетическое агентство. Это на $9,7 млрд больше, чем в феврале. Больше всего российской нефти экспортировали в Индию — 2 млн баррелей в сутки. В марте нефть из России перерабатывали 12 индийских НПЗ.