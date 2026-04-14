МЭА сообщило о росте доходов России от нефтеэкспорта вдвое в марте

В марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли до $19,04 млрд. Это на $9,7 млрд больше, чем в феврале, и на $4,76 млрд больше прошлогоднего показателя, следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в марте увеличился на 320 тыс. баррелей в сутки и составил 7,13 млн б/c. Этот показатель на 320 тыс. больше февральского, но на 300 тыс. меньше прошлогоднего. Из-за конфликта на Ближнем Востоке стоимость российской нефти увеличилась на $32,7 — до $78,38 за баррель. По данным МЭА, экспорт нефти в марте вырос по сравнению с прошлым месяцем на 270 тыс. б/с, до 4,62 млн б/с. Суммарный доход от ее поставок — $11,45 млрд. Это на $5,41 млрд больше показателя в феврале.

Больше всего российской нефти экспортировали в Индию — 2 млн б/с. В марте нефть из России перерабатывали 12 индийских НПЗ. Месяцем ранее их было семь. Второе место по объему экспорта занял Китай — 1,8 млн б/с. Доходы России от поставок нефтепродуктов за рубеж составили $7,59 млрд — на $3,88 млрд больше, чем в феврале.