Экспорт льняного масла в Китай через порты Кубани превысил 7,6 тысячи тонн

Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в январе—апреле 2026 года подтвердили качество и безопасность семи экспортных партий льняного масла. Их общий объем составил более 7,6 тыс. т. Вся продукция была отгружена в Китайскую Народную Республику, сообщает пресс-служба филиала.

Отмечается, что продукт востребован на азиатском рынке в пищевой промышленности и при производстве диетических добавок. В прошлом году первая крупная партия льняного масла была экспортирована только в середине июля, тогда как в этом сезоне крупные отгрузки стартовали с первых месяцев года.

За четыре месяца лаборатории Новороссийского филиала проверили свыше 450 тыс. т растительных масел (подсолнечное, рапсовое, соевое, льняное), предназначенных для отправки за рубеж.

Основной объем экспорта по-прежнему приходится на подсолнечное масло: исследовано 47 партий общим весом 392,6 тыс. т. Крупнейшими покупателями выступают Индия (более 241 тыс. т) и Турция (более 126 тыс. т). Крупные партии также направляются в Египет, Тунис, Иорданию, Ливан, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Объемы экспорта соевого масла выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 21,9 тыс. т. Отгрузки рапсового масла за четыре месяца достигли 21,9 тыс. т, его получателями стали Тунис, Индия и Саудовская Аравия.

Вся экспортная продукция проходит строгий контроль на соответствие регламентам Таможенного союза и нормам стран-импортеров. В лабораториях масла проверяют на токсичные элементы, радионуклиды, микотоксины, содержание диоксинов, остаточное количество пестицидов и отсутствие ГМО, а также анализируют жирнокислотный состав.

Алина Зорина