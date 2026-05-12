Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МИД Швеции призвала усилить санкционное давление на Россию

Глава МИД Швеции Мария Стенергард считает, что Европа должна усилить давление на Кремль, потому что Россия «на самом деле не заинтересована в мире». По ее мнению, нужно сосредоточиться на следующем пакете санкций и продолжать поддержку Украины.

«Рано или поздно нам придется поговорить с Москвой. Но поскольку Путин не очень заинтересован в серьезных мирных переговорах, я думаю, нам следует сосредоточиться на изменении подхода, чтобы заинтересовать его в этом»,— сказала госпожа Стенергард в интервью Euronews.

Министр также не подтвердила информацию о возможных посредниках между Москвой и Киевом, в том числе о бывшем канцлере Германии Герхарде Шредере.

Владимир Путин назвал господина Шредера подходящим переговорщиком для диалога России и Европы во время своего выступления вечером 9 мая. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отвергла возможность рассмотреть кандидатуру бывшего канцлера в качестве переговорщика. СМИ писали, что против также настроены в правительстве ФРГ.

Новости компаний Все