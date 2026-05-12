Глава МИД Швеции призвала усилить санкционное давление на Россию

Глава МИД Швеции Мария Стенергард считает, что Европа должна усилить давление на Кремль, потому что Россия «на самом деле не заинтересована в мире». По ее мнению, нужно сосредоточиться на следующем пакете санкций и продолжать поддержку Украины.

«Рано или поздно нам придется поговорить с Москвой. Но поскольку Путин не очень заинтересован в серьезных мирных переговорах, я думаю, нам следует сосредоточиться на изменении подхода, чтобы заинтересовать его в этом»,— сказала госпожа Стенергард в интервью Euronews.

Министр также не подтвердила информацию о возможных посредниках между Москвой и Киевом, в том числе о бывшем канцлере Германии Герхарде Шредере.

Владимир Путин назвал господина Шредера подходящим переговорщиком для диалога России и Европы во время своего выступления вечером 9 мая. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отвергла возможность рассмотреть кандидатуру бывшего канцлера в качестве переговорщика. СМИ писали, что против также настроены в правительстве ФРГ.