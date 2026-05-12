Около 90 улиц Краснодара временно останутся без света

Сегодня, 12 мая, около 90 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

В период с 8:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители улиц: Дорожный пер., 2-я Полевая, Бершанской, Кирова, Лаврова Леонида, Атамана Лысенко, Пролетарская, Селезнева, Сормовская, Старокубанская, Стасова, Фадеева и Ярославская. С 13:00 до 17:00 без света будут: Бульварное кольцо и Платановый бульвар.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет на улицах: 40 лет Победы, 4-я линия, 4-я линия пр., Айвазовского, Академическая, Анапская, 2-й Анапский пр., 1-й Артельный пр., 5-й Артельный пр., 3-й Артельный пр., Архангельская, 1-й Архангельский пр., 2-й Архангельский пр., 3-й Архангельский пр., 4-й Архангельский пр., 5-й Архангельский пр., 6-й Архангельский пр., Аэродромная, Бабушкина, Баканская, Беломорская, 1-й Беломорский пр., 1-й Вишневый пр., Димитрова, Доватора, Достоевского, 1-й Достоевского пр., 2-й Достоевского пр., Жлобы, Жуковского, Заводовского, Звенигородская, 1-й Звенигородский пр., 2-й Звенигородский пр., 3-й Звенигородский пр., Институтская, Калинина, Ким, Кирова, Костромская, Котовского, 1-й пр. Красных зорь, Красных партизан, Кругликовская, 2-й Кругликовский пр., 1-й Кругликовский пр., Круговая, Линейная, Луганская, 1-й Лучистый пр., Масличная, Некрасова, 1-й Некрасова пр., ОПХ КНИИСХ 1 отделение, Первомайская, 1-й Первомайский пр., 2-й Первомайский пр., Передовая, 2-й Пластунский пр., Подсолнечная, Поморская, Пригородная, Ришельевская, Рылеева, Северная, Севастопольская, Ставропольская, Стасова, Табачная, Толбухина, Триумфальная, Фиалковая, Холмогорская, 1-й Чернышевского пр., Югорская.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина