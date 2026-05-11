Наставник «Локомотива» сравнил Радулова со львом в клетке

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли в ходе подведения итогов первого матча финальной серии Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса» отметил игру нападающего Александра Радулова, ставшего автором первой шайбы и голевой передачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Ак Барс" Михаил Фисенко (слева) и игрок команды "Локомотив" Александр Радулов (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игрок команды "Ак Барс" Михаил Фисенко (слева) и игрок команды "Локомотив" Александр Радулов (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» обыграл команду из Казани со счетом 3:1. Все три шайбы ярославцев были заброшены во втором периоде, который Боб Хартли выделил как лучший за матч.

«Очень важная победа. Первый период ушел на адаптацию, могли сыграть лучше. Здорово провели второй период. Наверное, он стал решающим — забили хорошие голы. В третьем играли хорошо. Даниил Исаев (вратарь — прим. «Ъ-Ярославль») провел отличный матч, был очень надежен»,— сказал Хартли на послематчевой пресс-конференции.

Во второй серии подряд «Локомотив», играя в формате 5 на 3, не забивает, обратили внимание журналисты и попросили Хартли назвать причину. «Надо больше бросать»,— ответил Хартли.

На пресс-конференции уже традиционно была отмечена игра нападающего «Локомотива» и бывшего игрока «Ак Барса» Александра Радулова. Представители СМИ предположили, что отказ казанского клуба от Радулова мог стать дополнительной мотивацией для форварда в этой серии. Хартли же увидел другую причину мотивации.

«Радулов хочет побеждать всегда и везде. Видел это и весь этот сезон, и до этого, когда тренировал против него и следил за игрой. Всегда полностью отдается борьбе, неуступчивый, настоящий лидер. Если подобрать сравнение, то он как лев в клетке, ждет момента, когда дверь откроется. Он полон страсти»,— прокомментировал главный тренер.

«Локомотив» повел в серии против «Ак Барса» со счетом 1:0. Второй матч пройдет 13 мая в Ярославле.

Алла Чижова