Ярославский «Локомотив» выиграл в первом матче финала Кубка Гагарина

Ярославский ХК «Локомотив» одержал победу в первом матче финальной серии Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса». Игра на домашней арене завершилась со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Начался матч с удаления у хозяев: казанцы начали атаковать, но забить не смогли. Уже в равных составах давление продолжилось, причем инициатива переходила от соперника к сопернику. В игру постоянно приходилось вступать вратарям «Локомотива» Даниилу Исаеву и «Ак Барса» Тимуру Билялову. Обе команды показали агрессивный и быстрый хоккей, счет в первой 20-минутке остался неоткрытым.

На второй минуте второго периода ярославцы открыли счет и сразу увеличили преимущество: сначала Сурин бросил от синей линии, на пятаке боролся Александр Радулов, который подправил шайбу, и она отправилась в ворота Билялова, следом в результате контратаки забил Максим Березкин.

Во второй 20-минутке «Ак Барс» трижды играл в большинстве, но ни разу лишнего не реализовал. А вот «Локомотив», получив свое первое большинство, шансом воспользовался сразу: Мартин Гернат бросил от синей линии, шайба отскочила от лицевого борта на пятак, где сначала попытался забить Радулов, но точней оказался бросок Байрона Фрэза на добивании.

В третьем периоде «Ак Барс», в пятый раз по ходу матча играя в большинстве, смог забить в ворота Даниила Исаева: отличился защитник Митчелл Миллер. К концу матча казанцы получили два удаления друг за другом и довели до формата 5 на 3. Ярославцы провели затяжную позиционную атаку, но не забили. Снятие вратаря казанской команды также не изменило ситуацию. Финальный счет — 3:1.

13 мая состоится вторая игра серии, которая продлится до четырех побед.

Алла Чижова