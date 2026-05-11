Песков: Москва не получала ответа ЕС по кандидатуре Шредера для переговоров

В Москве не получали ответа из Европы по предложению Владимира Путина назначить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера представителем ЕС на переговорах с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Он назвал Шредера, потому что он хорошо знает этого политика», — добавил пресс-секретарь (цитата по «РИА Новости»).

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отвергла возможность рассмотреть кандидатуру бывшего канцлера в качестве переговорщика с Россией. СМИ писали, что против также настроены в правительстве ФРГ.