Песков: Москва не получала ответа ЕС по кандидатуре Шредера для переговоров
В Москве не получали ответа из Европы по предложению Владимира Путина назначить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера представителем ЕС на переговорах с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Он назвал Шредера, потому что он хорошо знает этого политика», — добавил пресс-секретарь (цитата по «РИА Новости»).
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отвергла возможность рассмотреть кандидатуру бывшего канцлера в качестве переговорщика с Россией. СМИ писали, что против также настроены в правительстве ФРГ.