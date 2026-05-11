Король Малайзии султан Ибрагим Исмаил после визита в Москву на День Победы стал владельцем российского автомобиля Aurus Senat.

«Владение Aurus Senat султаном Ибрагимом Исмаилом расценивается как особая честь, символизирующая тесные связи и крепкую дружбу между Малайзией и Россией»,— написано на странице короля в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

В публикации не указано, купил ли король Малайзии автомобиль или получил его в подарок.

Пресс-служба султана Ибрагима Исмаила уточнила, что 10 мая король посетил музей «Гараж особого назначения» в Москве, где и получил Aurus Senat. На церемонии присутствовали первый замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский, гендиректор ФГУП «НАМИ» (разработчик Aurus) Федор Назаров и директор музея «Гараж особого назначения» Алексей Беликов.

Власти Малайзии сообщали, что король страны прилетел в Россию 6 мая для участия в праздновании Дня Победы по приглашению Владимира Путина. Его переговоры с президентом России прошли 9 мая. На встрече султан Ибрагим Исмаил назвал Россию «вторым домом» и пригласил Владимира Путина посетить Малайзию в 2027 году.