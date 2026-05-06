Король Малайзии прибыл в Москву для празднования Дня Победы

Самолет верховного правителя Малайзии султана Ибрагима Исмаила приземлился в Москве, сообщает «РИА Новости». Король примет участие в праздновании Дня Победы по приглашению президента России Владимира Путина, следует из сообщения верховного правителя Малайзии.

Ибрагим Исмаил вылетел в Россию в 8:00 (3:00 мск), указано в его сообщении в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Первый визит Ибрагима Исмаила в Россию состоялся в августе 2025 года. Он стал первым главой Малайзии, который приехал в Россию с госвизитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что на празднование Дня Победы в Москве приедут несколько иностранных гостей, но не уточнял, кто именно. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует возложить цветы на могилу Неизвестного Солдата возле Кремля и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, однако не пойдет на парад.