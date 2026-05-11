Сочи вошел в топ-3 городов Кубани по числу погибших в ДТП с начала года

За первые четыре месяца 2026 года на дорогах Краснодарского края произошло 1517 дорожно-транспортных происшествий, где погибли 159 человек, а 1784 человек получили различные травмы, следует из статистики ГИБДД России.

Сочи занял второе место по краю по числу дорожно-транспортных происшествий. С января по апрель 2026 года на территории курорта зарегистрировано 152 ДТП, в которых погибли 14 человек, еще 175 человек пострадали.

По количеству на Кубани аварий с летальным исходом с начала 2026 года лидирует Краснодар — 447 ДТП, где 17 человек погибли, а 489 пострадали. Тройку замыкает Новороссийск, где с начала этого года случилось 69 ДТП с девятью погибшими и 89 пострадавшими.

Далее следуют Анапа (67 аварий, 5 погибших и 77 раненых) и Армавир (44 ДТП, 9 погибших и 50 раненых).

