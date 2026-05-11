Маркетплейсы берут на учет

Белый дом в рамках настройки госрегулирования маркетплейсов, сервисов заказа еды, такси и услуг утвердил правила составления реестра посреднических цифровых платформ. Включаться в него будут крупные площадки по критериям числа покупателей, оборота или количества продавцов — на основе данных ФНС и ФАС, а также по инициативе самого бизнеса. В отношении иностранных платформ, также включаемых в перечень, предусмотрен особый контроль со стороны властей, в том числе по линии Роскомнадзора. По экспертным оценкам, в реестр могут попасть до 20 широко известных площадок, таких как WB, Ozon, «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два постановления правительства, необходимых для реализации ранее принятого закона о платформенной экономике, который вступает в силу 1 октября 2026 года. Этим базовым документом, напомним, закрепляется общий порядок работы этого сектора — например, обязанности и ответственность маркетплейсов и продавцов перед покупателями (см. “Ъ” от 10 июля 2025 года).

Принятыми сейчас постановлениями утверждены правила формирования реестра посреднических цифровых платформ (маркетплейсов, сервисов заказа еды и такси, поиска исполнителей услуг). Вести перечень будет Минэкономики. Площадки будут включаться в него двумя способами. Первый — выявление платформ на основе информации от Федеральной антимонопольной службы (о владельце платформы или ее эксплуатанте, с которым он заключил договор), а также от Федеральной налоговой службы (о количестве продавцов, совершивших сделки через платформу, и о сумме сделок). Второй путь попадания в реестр — заявление владельца платформы или ее эксплуатанта.

Критерии для включения в реестр были утверждены ранее — в начале этого года. В них речь идет о крупных площадках со среднесуточным количеством пользователей не менее 100 тыс. человек за предшествующий год, с наличием минимум 10 тыс. продавцов или с объемом сделок от 50 млрд руб. за год. Иностранные платформы в реестре тоже будут, но им для попадания в него достаточно соответствовать лишь критерию по количеству пользователей на территории РФ. При этом после включения в перечень у них возникнет обязанность по «приземлению» в РФ, включая создание представительства.

Исходя из принятых критериев, по оценкам директора центра платформенной экономики Центра стратегических разработок Анастасии Небытовой, в реестр могут попасть до 20 платформ (включая иностранные), на которых размещаются оферты и заказы, заключаются сделки и осуществляется оплата. По словам источника “Ъ” на рынке, в списке, видимо, окажутся в том числе Wildberries, «Авито», «Яндекс Маркет», «Яндекс Такси», Ozon, «Профи.ру», AliExpress.

В отношении иностранных платформ, занесенных в перечень, как отмечают в Минэкономики, предусмотрен особый контроль — сведения о них будут направляться в Роскомнадзор. Еще одно постановление регламентирует порядок применения этим надзорным ведомством «мер понуждения» иностранных площадок к соблюдению законодательства РФ. Речь идет, например, о запрете на рекламу или о блокировке ресурса. Согласно документу, основанием для этого будут выявленные факты нарушений, подтвержденные актами контрольных мероприятий.

В пресс-службе RWB (Wildberries & Russ) “Ъ” сообщили, что в целом положительно оценивают инициативу по включению иностранных платформ в реестр — это позволит сформировать единые и прозрачные правила работы для всех участников рынка и поспособствует выравниванию конкурентных условий. Президент Ассоциации цифровых платформ (объединяет Wildberries, Ozon, «Авито», «Яндекс» и «Купер») Ораз Дурдыев поясняет, что отечественные платформы, например, выполняют требования законодательства по хранению и обработке данных, противодействию распространению запрещенного контента, уплате налогов и защите прав потребителей, иностранные же игроки «зачастую не несли аналогичной нагрузки». По его мнению, справедливо, чтобы все игроки, работающие на одном рынке, находились в одинаковых условиях.

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что вне зависимости от включения платформы в реестр, работая в той или иной стране, площадка «автоматически обязуется исполнять требования национального законодательства». Полностью исключить попытки обхода требований невозможно, считает Ораз Дурдыев, но практика показывает, что большинство крупных иностранных игроков при наличии четких правил и риска ограничения деятельности на российском рынке предпочитают работать в правовом поле. «Главное — обеспечить последовательное и единообразное применение норм ко всем участникам рынка без избирательного подхода»,— отмечает он.

Венера Петрова