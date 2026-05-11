При строительстве обхода Адлера в Мзымту выпустят 20 тыс. мальков лосося

На Кубани продолжается строительство обхода Адлера. Для возмещения вероятного ущерба окружающей среде «Автодор» намерен выпустить порядка 20 тыс. мальков черноморского лосося (кумжи) предварительно в верховье реки Мзымта. Об этом сообщил Минтранс России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтранс России Фото: Минтранс России

В ведомстве пояснили, что зарыбливание водоемов является частью системной работы компании по сохранению природных богатств при строительстве и реконструкции дорог. Дорожники таким способом восстанавливают природный баланс и поддерживают численность различных видов рыб в регионах присутствия компании. Так, при строительстве участка трассы М-12 «Восток» от города Дюртюли до поселка Ачит в водоемы выпустили более 1,3 млн мальков рыб. а в 2023 году в реку Кубань было выпущено более 1,5 млн мальков, привели пример в Минтрансе.

Черноморский лосось — редкий, эндемичный вид, известный тем, что возвращается на нерест в места, откуда начинал свой путь к морю.

Строительство нового транспортного обхода Адлера оценивается более чем в 100 млрд руб. Обход планируют запустить в 2027 году.

Андрей Николаев