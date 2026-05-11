В Краснодаре благоустроят сквер в микрорайоне Гидростроителей

В Краснодаре стартовали работы по благоустройству второй очереди сквера Пограничников в микрорайоне Гидростроителей. Как сообщил мэр Евгений Наумов, подрядчик сделает дополнительное озеленение, будут высажены свыше 60 деревьев, 335 кустарников и более 300 многолетних растений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / emnaumov Фото: https: / t.me / emnaumov

Газон будет обеспечен системой автополива. Общая площадь благоустройства составит более 10,7 тыс. кв. м.

Как сообщил господин Наумов, подрядная организация уже начала демонтаж старого асфальта, плитки и бордюров. В сквере появятся новые тротуары в плиточном исполнении для прогулок, а также лавочки для отдыха и урны. Для любителей игры в шахматы установят три стола.

По слова главы краевой столицы, в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется обновить Тургеневский сквер на пересечении Тургенева и Яна Полуяна, а также сквер Памяти Героев Великой Отечественной войны в Елизаветинской на пересечении Ленина и Советской.

Андрей Николаев