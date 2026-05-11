Детский лагерь «Орленок» попал под санкции ЕС

Евросоюз внес в санкционный список по России 16 физических и семь юридических лиц. Под санкции попали, в том числе, всероссийский детский центр «Орленок», расположенный в Туапсинском районе Краснодарского края, а также детские центры «Алые паруса» и «Смена». Об этом говорится в пресс-релизе Европейского совета.

В «черный список» ЕС также попали Нахимовское военно-морское училище и военно-патриотический клуб «Патриот» в Крыму, Центр ДОСААФ в Севастополе. В числе указанных в списке физических лиц — зампредседателя Совета министров Крыма, министр труда и соцзащиты Елена Романовская; начальник управления по делам молодежи и спорта Севастополя Марина Слонченко; председатель Госкомитета молодежной политики Крыма Алексей Зинченко и другие должностные лица.

Ранее Британия включила в «черные» списки Клиническую психиатрическую больницу №5 в Симферопольском районе Крыма, Севастопольский госуниверситет и ряд объектов санаторно-курортного комплекса Республики Крым.

