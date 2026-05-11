Свыше 3 тысяч зрителей собрал хор «ZA отцов и сыновей» в Ижевске на День Победы

Народный хор «ZA отцов и сыновей» на набережной Ижевска в День Победы собрал более 3,5 тыс. зрителей, сообщили в администрации города. Горожане и гости столицы республики под руководством дирижера ижевского камерного хора Петра Чайковского Евгения Ситникова исполнили гимн России и знаковые песни о Великой Отечественной войне.

«Через песни военных лет слагается описание того подвига, что совершили наши предки. Цель хора — объединиться и показать молодому поколению важность сохранения памяти о великой Победе. Сделать это, находясь на даче и жаря шашлыки, невозможно. Давно было сказано: народ, который не помнит своего прошлого, не имеет будущего»,— рассказал корреспонденту «Ъ-Удмуртия» председатель Совета отцов Удмуртии, депутат гордумы от «Единой России» Антон Тактаров.

На набережной звучали песни «Священная война», «Катюша», «Вечер на рейде», «День Победы», «Бессмертный полк» Олега Газманова и другие композиции. Выступления народного хора проводятся с 2021 года. Проект инициировал основатель совета, ныне глава города Дмитрий Чистяков. По словам Антона Тактарова, за последние шесть лет идея масштабировалась: подобные мероприятия проводятся и в других городах РФ, например, в Перми, Екатеринбурге и Самаре.

«Огромное количество людей захотели прийти — разве можно им запретить выразить уважение, преданность этому празднику через песню? Нет конечно»,— объяснил господин Тактаров решение не отказываться от проведения мероприятия в День Победы.

Напомним, День Победы в Ижевске отмечали на различных городских площадках. Утром состоялось традиционное возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы. В центре состоялась легкоатлетическая «Эстафета Мира», на набережной — выступление народного хора «Zа отцов и сыновей» и Бал Победы. Работали тематические выставки. В завершение празднования Дня Победы запустили салют.

Парад Победы провели во время генеральной репетиции 7 мая вместо 9-го. Это решение глава Удмуртии Александр Бречалов связал с необходимостью обеспечения безопасности жителей. До репетиции об отказе от проведения парада в День Победы известно не было. Он прошел без военной техники. Ранее власти республики отказались от проведения 9 мая шествия «Бессмертного полка» и смотр-конкурса «Равняемся на героев». Последний перенесли на сентябрь.

Ранее Александр Бречалов сообщал, что салюта в День Победы не будет. «Мы празднуем без фейерверков. Вы нашу позицию знаете: сначала Победа, потом салюты»,— говорил он.